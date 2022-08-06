Оказалась в ловушке: в районе Нагарии в ДТП погибла женщина

Ночью в результате столкновения двух машин на шоссе 70 погибла женщина, парамедики констатировали ее смерть на месте.

На шоссе 70, возле съезда в сторону кибуца Ханита восточнее Нагарии, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает издание News.walla.

На дороге столкнулись два автомобиля, за рулем одного из них была женщина, которую в результате сильного удара прижало в салоне. Вызволять ее пришлось с помощью пожарно-спасательной службы. Когда парамедики прибыли на место ДТП, то обнаружили женщину без признаков жизни, к сожалению, реанимационные действия не помогли вернуть ее в сознание.

Водителем второго автомобиля был 19-летний житель арабской деревни Кафр-Ясиф. В результате ДТП он получил легкие травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение в Нагарии.

Полиция начала расследование обстоятельств смертельной аварии.

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