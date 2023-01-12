ДТП в Тель-Авиве: серьезно ранен 20-летний мужчина

20-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести в результате столкновения мотоцикла и электроскутера на улице Ибн Гвироль в Тель-Авиве.
Об этом сообщает портал Maariv.
Отмечается, что мужчина получил травмы живота и конечностей.
«Медики MDA и фельдшеры оказали ему первоначальную медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Ихилов», — говорится в сообщении.
Как сообщал Курсор, на днях мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после столкновения с автомобилем в Петах-Тикве. Инцидент произошел на улице Баал-Шем-Това.
Медики MDA и парамедики оказали пострадавшему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Бейлинсон с травмами головы и конечностей.
Ранее Курсор писал о том, что, в субботу, 17 декабря, 44-летняя мотоциклистка погибла, еще трое людей получили легкие травмы в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла на улице Моше Даяна в Хайфе.
Бригада MDA оказала пострадавшим медицинскую помощь и эвакуировала в больницу Рамбам.
Также Курсор информировал о том, что в пятницу, 16 декабря, 21-летний мотоциклист попал в серьезное ДТП на улице Йекутиэля Адама в Ашкелоне. Состояние пострадавшего тяжелое.
Медики MDA и парамедики, прибывшие на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Барзилай без сознания и с травмой головы.
Курсор писал ранее, что в четверг, 1 декабря, в Йодфат в Нижней Галилее в результате дорожно-транспортного происшествия с участием квадроцикла серьезные травмы получили две девушки 19 и 20 лет. Им оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение.