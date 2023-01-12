ДТП в Тель-Авиве: серьезно ранен 20-летний мужчина

20-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести в результате столкновения мотоцикла и электроскутера на улице Ибн Гвироль в Тель-Авиве.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что мужчина получил травмы живота и конечностей.

«Медики MDA и фельдшеры оказали ему первоначальную медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Ихилов», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на днях мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после столкновения с автомобилем в Петах-Тикве. Инцидент произошел на улице Баал-Шем-Това.