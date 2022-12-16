ДТП в Ашкелоне: мотоциклист находится в тяжелом состоянии

Пострадавший был доставлен в больницу с травмой головы без сознания.

В пятницу, 16 декабря, 21-летний мотоциклист попал в серьезное ДТП на улице Йекутиэля Адама в Ашкелоне.

Об этом сообщает портал Israel Hayom.

Отмечается, что состояние пострадавшего тяжелое.

Медики MDA и парамедики, прибывшие на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Барзилай … без сознания и с травмой головы.

«Когда мы приехали, то увидели, что мотоциклист лежал на тротуаре в обморочном состоянии. Ему была оказана жизненно необходимая медицинская помощь, он получил травму головы, и мы немедленно начали срочную эвакуацию в больницу, по дороге продолжая лечение», — рассказали медики.

Как сообщал Курсор, шесть человек получили ранения разной степени тяжести вследствие дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 3 декабря, на шоссе 90 у перекрестка Масада на юге страны. 50-летняя женщина получила серьезное ранение, состояние еще пятерых человек оценивается как легкое.

Медики и фельдшеры МДА оказали им медицинскую помощь и эвакуировали на машинах интенсивной терапии и вертолетом в больницу «Сорока».

Курсор писал ранее, что в четверг, 1 декабря, в Йодфат в Нижней Галилее в результате дорожно-транспортного происшествия с участием квадроцикла серьезные травмы получили две девушки 19 и 20 лет. Им оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение.

Еще мы писали, что на шоссе 80 в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили трое человек.

Напомним, на 5-й трассе около Эльканы в Самарии произошла авария, в результате которой травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

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