ДТП в Петах-Тикве: серьезно ранен мотоциклист

Мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после столкновения с автомобилем в Петах-Тикве.

Согласно сообщению, 46-летний мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после того, как его сбил автомобиль на улице Баал-Шем-Това.

«Медики MDA и парамедики оказали пострадавшему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Бейлинсон с травмами головы и конечностей», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в субботу, 17 декабря, 44-летняя мотоциклистка погибла, еще трое людей получили легкие травмы в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла на улице Моше Даяна в Хайфе.

Бригада MDA оказала пострадавшим медицинскую помощь и эвакуировала в больницу Рамбам.

«Когда мы прибыли на место, мы увидели очень серьезную аварию между мотоциклом и легковым автомобилем, мотоциклистка лежала без сознания с очень серьезной мультисистемной травмой. … Мы немедленно начали оказывать ей передовую медицинскую помощь, включая фиксирующие повязки и лекарства, и быстро направили ее в больницу, где ее состояние оценивалось как критическое. Кроме нее, из легкового автомобиля эвакуированы три пострадавших с травмами легкой степери тяжести», — сообщили парамедики.

Также Курсор информировал о том, что в пятницу, 16 декабря, 21-летний мотоциклист попал в серьезное ДТП на улице Йекутиэля Адама в Ашкелоне. Состояние пострадавшего тяжелое.

Медики MDA и парамедики, прибывшие на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Барзилай без сознания и с травмой головы.

Курсор писал ранее, что в четверг, 1 декабря, в Йодфат в Нижней Галилее в результате дорожно-транспортного происшествия с участием квадроцикла серьезные травмы получили две девушки 19 и 20 лет. Им оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение.

Еще мы писали, что на шоссе 80 в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили трое человек.

Напомним, на 5-й трассе около Эльканы в Самарии произошла авария, в результате которой травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.