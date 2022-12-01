Две девушки пострадали на севере страны в ДТП с участием квадроцикла

Состояние одной из девушек оценивается как тяжелое.

В четверг, 1 декабря, в Йодфат в Нижней Галилее в результате ДТП с участием квадроцикла серьезные травмы получили две девушки 19 и 20 лет.

Об этом сообщает издание Maariv.

Транспортное средство опрокинулось на открытой местности. Состояние одной пострадавшей оценивается как тяжелое, а второй — средней степени тяжести. На место инцидента была вызвана бригада медиков, которая госпитализировала девушек в больницу Западной Галилеи в Нагарии.

Один из медиков рассказал, что, добравшись до места ДТП, они увидели одну девушку без сознания, а вторая была рядом, но с менее серьезными травмами.

«Мы оказали им жизненно важную медицинскую помощь в полевых условиях и эвакуировали в больницу» — отметил мужчина.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

«Курсор» писал ранее, что во вторник, 29 ноября, на шоссе 80 в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили трое человек.

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