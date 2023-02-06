Два еврея из южной турецкой общины пропали без вести — раввин

В результате землетрясений в Турции и Сирии погибли более двух тысяч людей.

Два еврея из турецкой общины на юге страны пропали без вести. На данный момент их разыскивают.

Об этом во время встречи с главным раввином Израиля раввином Давидом Лау сообщил раввин Ицхак Перес, информирует портал inn.co.il.

Отмечается, что 12 евреев живут на границе с Сирией. Двое из них пропали без вести, и предпринимаются усилия по их поиску.

«Святой, да будет Он благословен, напоминает нам, что «смотрящий на землю и трепещущий» является реальностью Божьего творения, но Бог по Своей милости также защищает нас от всех бед», — сказал раввин Давид Лау.

Как сообщал Курсор, глава Альянса раввинов исламских государств раввин Менди Читрик сообщил, что информации о жертвах среди еврейских общин в зоне землетрясений в Турции не поступало.

«Пожалуйста, продолжайте молиться за наших друзей и коллег, с которыми мы не можем связаться в Адыямане, Малатье, Антакье, Газиантепе и Килисе», написал раввин Читрик.

По его словам, все члены еврейской общины находятся в безопасности, однако он пока не знает точно, был ли нанесен какой-либо ущерб их синагогам. Сейчас раввин направляется в южную Турцию.

Курсор писал, что в Турции и Израиле произошло новое землетрясение: что известно. Подземные толчки ощущались в городах Афула, Нагария и Ор-Акива.

Кроме этого, Израиль предложил помощь Турции после мощного землетрясения. Израиль предложил Турции оказать гуманитарную помощь после разрушительного землетрясения, в результате которого на юге Турции погибли десятки человек.