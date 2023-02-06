Израиль предложил помощь Турции после мощного землетрясения

Израиль предложил Турции оказать гуманитарную помощь после разрушительного землетрясения, в результате которого на юге Турции погибли десятки человек.

Через несколько часов после землетрясения министр обороны Израиля Йоав Галлант («Ликуд») поручил ЦАХАЛу и Министерству обороны подготовиться к оказанию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает INN.

«Наши силы безопасности готовы оказать любую помощь, которая потребуется. У оборонного ведомства есть опыт реагирования на чрезвычайные ситуации и спасения жизней», — сказал Галлант.

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения.

«От имени израильского народа я глубоко опечален огромной катастрофой, постигшей Турцию после вчерашнего землетрясения. Мои соболезнования президенту Эрдогану и турецкому народу в связи с гибелью людей и уничтожением средств к существованию. Государство Израиль всегда готов оказать любую возможную помощь. Наши сердца с скорбящими семьями и турецким народом в этот болезненный момент», — сказал президент.

Министр иностранных дел Эли Коэн (Ликуд) также выступил сегодня с заявлением, в котором выразил свои соболезнования.

«От имени Государства Израиль я хочу выразить глубочайшие соболезнования турецкому народу в связи с ужасным землетрясением, которое произошло ночью на юге Турции. Наши сердца с ранеными, и мы желаем им скорейшего выздоровления. Я поручил Министерству иностранных дел составить пакет оперативной помощи, чтобы помочь Турции справиться с этой ужасной трагедией», — заявил дипломат.

Землетрясение магнитудой 7,8 унесло жизни по меньшей мере 234 человек на юге Турции и севере Сирии, 158 человек погибли в Сирии и 76 человек погибли в Турции. Еще сотни в обеих странах получили ранения.

Ранее Курсор писал, что в МИД ответили, есть ли среди пострадавших израильтяне. Сегодня утром, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение, которое принесло масштабные разрушения и унесло десятки жизней. В министерстве иностранных дел Израиля ответили, пострадал ли кто-то из граждан еврейского государства.

Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: сотни погибших и раненых. Спасатели ищут выживших под обломками разрушенных зданий во многих городах в Турции и Сирии.

Курсор сообщал, что в Турции из-за серии сильных землетрясений был объявлен самый высокий уровень тревоги. В результате землетрясения разрушены десятки зданий в разных городах. Число жертв катастрофы в стране составляет как минимум 76 человек, еще не менее 440 пострадали, согласно предварительным данным. Но их число растет, поскольку продолжается разбор завалов. Землетрясение также затронуло Сирию, там погибли не менее 99 человек. Подземные толчки ощущались и на территории Израиля, а также в Греции, Ираке и даже в Румынии и Грузии.

Наша редакция писала, что сильное землетрясение, произошедшее 25 января в полдень между Турцией и Критом, почувствовали жители Хайфы и Гуш-Дана.

Напомним, как минимум 160 человек погибли и еще несколько сотен получили ранения в результате землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ява. Сильные толчки привели к повреждению более 2 200 жилых домов.