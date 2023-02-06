В Турции и Израиле произошло новое землетрясение: что известно

Сегодня, 6 февраля, спустя несколько часов после сильнейшего за 80 лет землетрясения, в Турции снова начались подземные толчки (магнитудой 7,7 и 6,0 баллов). Жители севера и центра Израиля также ощутили новую волну землетрясения.

Об этом пишет Telegram-канал «Голос Израиля».

Пользователи сети сообщили о толчках, которые ощущались, в частности, в городах Афула, Нагария и Ор-Акива. На опубликованных видео видно, как в одном из офисов, расположенном на 40-м этаже, раскачиваются из стороны в сторону светильники на потолке.

В Хайфе и Бней-Браке начали срочно эвакуировать людей с высотных зданий.

В турецком городе Диярбакыр новое землетрясение попало на видео, в прямом эфире телевидения рухнуло здание, людям пришлось убегать.

«Курсор» писал ранее, что согласно последним данным, в 10 провинциях Турции в результате мощного землетрясения погибли уже 284 человека, 2 323 человека получили ранения. Спасатели продолжают поисковые работы.

Еще мы писали, что Израиль предложил Турции оказать гуманитарную помощь после разрушительного землетрясения, в результате которого на юге погибли сотни человек.

Напомним, что сотни человек погибли в Сирии, по меньшей мере 120 из них — в районах, удерживаемых повстанцами, после землетрясения в соседней Турции в понедельник, 6 февраля.

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