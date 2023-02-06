Информации о жертвах среди еврейских общин в зоне землетрясения нет — раввин Менди Читрик

Информации о жертвах среди еврейских общин в зоне землетрясений в Турции не поступало.
Об этом сообщил глава Альянса раввинов исламских государств раввин Менди Читрик.
«Пожалуйста, продолжайте молиться за наших друзей и коллег, с которыми мы не можем связаться в Адыямане, Малатье, Антакье, Газиантепе и Килисе», написал раввин Читрик.
По его словам, все члены еврейской общины находятся в безопасности, однако он пока не знает точно, был ли нанесен какой-либо ущерб их синагогам. Сейчас раввин направляется в южную Турцию.
Курсор писал, что в Турции и Израиле произошло новое землетрясение: что известно. Подземные толчки ощущались в городах Афула, Нагария и Ор-Акива.
Трагедия в Турции: Эрдоган озвучил новые данные о погибших и раненых. Некоторые сейсмологи заявили, что это может быть самое сильное землетрясение в Турции за всю историю наблюдений — такое же сильное, как и то, что произошло более 80 лет назад.
Ранее Курсор писал, что в МИД ответили, есть ли среди пострадавших израильтяне. Сегодня утром, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение, которое принесло масштабные разрушения и унесло десятки жизней. В министерстве иностранных дел Израиля ответили, пострадал ли кто-то из граждан еврейского государства.
Землетрясение в Турции: 500 человек погибли, ранены тысячи. Власти Турции объявили тревогу четвертого уровня.
Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: сотни погибших и раненых. Спасатели ищут выживших под обломками разрушенных зданий во многих городах в Турции и Сирии.
Кроме этого, Израиль предложил помощь Турции после мощного землетрясения. Израиль предложил Турции оказать гуманитарную помощь после разрушительного землетрясения, в результате которого на юге Турции погибли десятки человек.