Информации о жертвах среди еврейских общин в зоне землетрясения нет — раввин Менди Читрик

Раввин из Стамбула говорит, что он общался с еврейскими общинами в районах Турции, пострадавших от двух сильных землетрясений, и «у них все в порядке — слава Богу».

Информации о жертвах среди еврейских общин в зоне землетрясений в Турции не поступало.

Об этом сообщил глава Альянса раввинов исламских государств раввин Менди Читрик.

«Пожалуйста, продолжайте молиться за наших друзей и коллег, с которыми мы не можем связаться в Адыямане, Малатье, Антакье, Газиантепе и Килисе», написал раввин Читрик.

По его словам, все члены еврейской общины находятся в безопасности, однако он пока не знает точно, был ли нанесен какой-либо ущерб их синагогам. Сейчас раввин направляется в южную Турцию.

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