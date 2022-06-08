Два рыбака из Газы арестованы, а лодка конфискована Израилем — палестинские СМИ

Палестинские СМИ бьют в набат: согласно их сообщениям, двое жителей Газы были арестованы, а их судно конфисковано Израилем. Официальной информации с нашей стороны не поступало.

Согласно палестинским сообщениям, в среду утром в северной части сектора Газа были арестованы два рыбака из Газы, а их лодка была конфискована.

Палестинские СМИ назвали этих двоих Зайедом Заки Тарушем и Махмудом Саидом аль-Саеди.

According to Palestinian reports, two Gazan fishermen were arrested and their boat was confiscated in the northern area of the Strip on Wednesday morning.https://t.co/XpB3vkwl1C — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 8, 2022

Как ранее писал Курсор, крупные пожарные бригады со станции Хадера при содействии округа Хоф и Центрального округа действуют с 04:00 утра (среда) при горении фабрики строительных материалов в Араре возле дороги 65.

Также напомним, что вандалы напали на Музей Холокоста, известный также как Палата Холокоста, на горе Сион в Иерусалиме. Они сделали оскорбительные надписи на нескольких предметах у входа в музей. Фото смотрите в новости.

Еще мы информировали, что известная израильская пекарня повысит цены на хлеб на 8 процентов.