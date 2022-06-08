Эвакуация жителей в Араре: вспыхнула фабрика стройматериалов, фото

Большие пожарные бригады тушат сейчас пожар на фабрике в Араре возле дороги 65. Операции могут продолжаться еще несколько часов до окончания инцидента и возвращения к нормальному режиму.

Крупные пожарные бригады со станции Хадера при содействии округа Хоф и Центрального округа действуют с 04:00 утра (среда) при горении фабрики строительных материалов в Араре возле дороги 65.

Командир станции Хадера находится на месте происшествия и сообщает, что на мероприятии работают 14 групп, и инцидент находится под контролем.

Сообщается, что жильцы, проживающие в домах на линии огня возле фабрики, были эвакуированы, а дорога 65 была на время закрыта.

Силы работают над окончательной ликвидацией пожара, и операции могут продолжаться еще несколько часов до окончания инцидента и возвращения к нормальному режиму.

Как ранее писал Курсор, полиция начала расследование после обнаружения надписей, разжигающих ненависть, в Музее Холокоста (Палате Холокоста) на горе Сион в Иерусалиме.

Еще напомним, что Джохара Ханифс, дочь заместителя мэра арабского города Шефарама на севере Израиля, погибла во вторник вечером, когда на въезде в город со стороны трассы 781 взорвалась машина.