В Самарии автобус столкнулся с грузовиком, много пострадавших

В понедельник утром, 28 ноября, на 5-й трассе около Эльканы в Самарии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы различной степени тяжести получили восемь человек.

Об этом сообщает издание News.walla.

На дороге столкнулся грузовик и автобус. 47-летний водитель грузовика пострадал сильнее всего, с места ДТП его госпитализировали в медицинское учреждение «Белинсон» в Петах-Тикве в тяжелом состоянии. Также в аварии пострадали восемь пассажиров автобуса, но они отделались легкими травмами. Однако медики забрали их в больницы «Шнайдер», «А-Шарон» и «Левинсон» для обследования.

На месте работают сотрудники полиции, и выясняют обстоятельства происшествия.

«Курсор» писал ранее, что в субботу, 26 ноября, на шоссе 85 возле от Кармиэля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека. На дороге столкнулся грузовик с двумя легковыми автомобилями.

Еще мы писали, что в Тель-Авиве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката. Водитель транспортного средства получил тяжелые травмы.

Напомним, что в Петак-Тикве 12-летний юноша травмы средней степени тяжести после того, как был сбит автомобилем на улицу Хацамту. Ребенка эвакуировали в больницу с травмой головы.

Читайте также, что десять человек получили ранения в результате аварии двух автобусов на бульваре Иерусалима в Тель-Авиве в воскресенье, 20 ноября. Но травмы пострадавших, к счастью, оказались легкими.