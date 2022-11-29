На шоссе 80 столкнулись автомобили, есть пострадавшие

Во вторник, 29 ноября, на шоссе 80 в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили трое человек.

Об этом сообщает издание Maariv.

Инцидент произошел возле Араре (Арарат ан-Накаб), на дороге столкнулись два автомобиля. Приехавшая бригада медиков оказала троим пострадавшим первую помощь, а после госпитализировала их с травмами разной степени тяжести в медицинское учреждение «Сорока» в Беэр-Шеве.

На место прибыли сотрудники полиции, которые приступили к расследованию обстоятельств ДТП.

«Курсор» писал ранее, что в Ришон ле-Ционе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. У одного их них зафиксированы травмы средней степени тяжести, а другой отделался легкими ранениями.

Еще мы писали, что 28 ноября, в бедуинской деревне Абу Куйдар на севере Негева маленький ребенок был сбит автомобилем, его срочно госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

Напомним, что в понедельник утром, 28 ноября, на 5-й трассе около Эльканы в Самарии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы различной степени тяжести получили восемь человек.

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