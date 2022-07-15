Две недели запаса: подорожание хлеба откладывается

Благодаря переговорам министра экономики Орны Барбибай с торговыми сетями и производителями хлеба удалось достигнуть соглашения об отсрочке подорожания на две недели.

СМИ ранее сообщали о предстоящем с воскресенья подорожании хлеба вначале на 20 процентов, а позже и на 36 процентов. Министр экономики и промышленности Орна Барбибай связалась с продовольственными сетями Rami Levy, Shufersal, Victory и Yochananoff. Ей удалось согласовать отсрочку повышения поднадзорного хлеба на две недели.

Об этом сообщило издание Maariv.

Торговые сети удовлетворили ее просьбу. Хотя решение комитета по ценам при Министерстве финансов сообщало об обновлении цен с ближайшего воскресенья.

Кроме того, министр Барбибай провела диалог с представителями крупных пекарен в попытке найти государственное решение в ответ на рост цен на регулируемую хлебобулочную продукцию без ущерба для потребителей.

«Курсор» писал про рост цен на хлеб: Лапид в воскресенье проведет заседание по контролю ценообразования. Чтобы остановить рост цен на хлеб, на воскресенье премьер-министр назначил срочное собрание всех лиц, вовлеченных в процесс. Ожидается, что с 16 июля хлеб может подорожать на 36 процентов.

Также наш сайт сообщал, что СМИ озвучили шансы партии Тиква Хадаша на предстоящих выборах. Если партия «Тиква Хадаша» Гидеона Саар не преодолеет порог, его голоса будут аннулированы. Одной партии в нынешнем коалиционном блоке может быть достаточно не пройти порог, чтобы обеспечить возвращение к власти главы оппозиции Биньямина Нетаниягу.