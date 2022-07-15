Рост цен на хлеб: Лапид в воскресенье проведет заседание по контролю ценообразования

Чтобы остановить рост цен на хлеб, на воскресенье премьер-министр назначил срочное собрание всех лиц, вовлеченных в процесс. Ожидается, что с 16 июля хлеб может подорожать на 36 процентов.

Премьер-министр Яир Лапид намерен созвать срочное совещание в воскресенье, чтобы остановить ожидаемое повышение цен на хлеб на 36 процентов.

Лапид обратился к пресс-секретарю Гали Бархав-Миаре для организации срочного собрания всех вовлеченных сторон в воскресенье.

Также Лапид поручил рассмотреть чиновникам все варианты по недопущению роста цен, включая расширение контроля над ценами на хлеб и возмещение убытков пекарням.

На предстоящем совещании будет обсуждаться возможность принятия «закона о Безеке», который может остановить этот процесс.

Ранее сообщалось, что с воскресенья, 16 июля, цена поднадзорного хлеба повысится на 20%.

Об этом решении сообщила министр экономики Орна Барбивай (Еш Атид).

Позже власти сообщили, что цены на контролируемый по ценам хлеб вырастут на 36% с воскресенья.

«Курсор» ранее информировал о том, что Лапид одобрил закрытие посольства Эритреи.Эритрея на протяжении двух лет не позволяла израильскому послу прибыть на свое рабочее место, а потому посольство стояло пустым.

Также наш сайт сообщал, что СМИ озвучили шансы партии Тиква Хадаша на предстоящих выборах. Если партия «Тиква Хадаша» Гидеона Саар не преодолеет порог, его голоса будут аннулированы. Одной партии в нынешнем коалиционном блоке может быть достаточно не пройти порог, чтобы обеспечить возвращение к власти главы оппозиции Биньямина Нетаниягу.