СМИ озвучили шансы партии Тиква Хадаша на предстоящих выборах

Один из главных вопросов предстоящей избирательной кампании заключается в том, объединится ли партия «Тиква Хадаша» министра юстиции Гидеона Саара с другой партией.

Если партия «Тиква Хадаша» Гидеона Саар не преодолеет порог, его голоса будут аннулированы. Одной партии в нынешнем коалиционном блоке может быть достаточно не пройти порог, чтобы обеспечить возвращение к власти главы оппозиции Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

После того, как бывший премьер-министра Нафтали Беннет объявил, что не будет баллотироваться, а министр внутренних дел Айелет Шакед возглавила «Ямину», «Тиква Хадаша» оказалась в беде. Шакед с меньшим энтузиазмом, чем Беннет, относился к важности единства и никогда не исключал возможности сидеть под руководством Нетаниягу. Вариант слияния «Тиква Хадаша» и «Ямина» сейчас кажется нереальным.

Саар и Шакед теперь должны будут бороться за правых избирателей, которые не хотят голосовать за «Ликуд», но также не исключают, что Нетаньиягу станет премьер-министром. Если Шакед решит, что «Ямина» будет баллотироваться одна, дуэль между ней и Сааром из-за этого конкретного электората может стать тем, что в конечном итоге решит исход всех выборов .

В интервью ранее на этой неделе Армейскому радио Саар сказал: «Каждый человек, который голосует за Айелет Шакед, знает, что она пойдет с Нетаниягу. Еще до того, как Кнессет распустили, она пыталась сформировать правительство под его руководством».

«Я всегда действую ответственно по отношению к своей стране. Это правило: я сделаю все возможное для страны в каждом сценарии, исходя из «карт», которые мне раздают», — заявила в ответ Шакед.

Шакед также нанесла личный удар Саару. «Почему вы вели переговоры с людьми Нетаниягу в течение нескольких недель, если это вас так сильно беспокоит?».

«Миссис Шакед, я выдержал испытание, с которым не справился бы ни один другой политик. Вы прекрасно знаете, как тот, кто пытался меня убедить, что около года назад я отказался от предложения блока Нетаниягу стать первым премьер-министром по очереди. Все — для того, чтобы сформировать правительство, в котором вы сидите. Сейчас мне тоже поступали заманчивые предложения – и я отказывалась. Есть ли человек, который верит, что вы выдержали бы такое испытание?», — ответил Саар в Twitter.

Поскольку слияние «Ямины» и «Тиква Хадаша» теперь почти наверняка исключено, очевидным решением для Саара было бы слияние с партией «Кахоль-Лаван» министра обороны Бени Ганца.

«Тиква Хадаша» недавно была оценена Центром расширения прав и возможностей граждан в Израиле как коалиционная партия, которая выполнила самый высокий процент своих предвыборных обещаний и соглашений. Она также выделялась как одна из партий, которая не пострадала от дезертирства, и в СМИ просочилось очень мало информации о внутренних раздорах.

Саар настаивает на том, что он не присоединится к правительству во главе с Нетаниягу, но, предполагая, что лидер «Ликуда» не планирует уходить в отставку в ближайшем будущем, «Тиква Хадаша» снова будет вынуждена объединиться в коалицию единства и будет ограничена в продвижении своей повестки дня.

Ранее Курсор писал, что блок Биньямина Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Это первый случай, когда блок Нетаниягу получил необходимое большинство для формирования коалиции.

Наша редакция писала, что лидер партии «Ямина» Айелет Шакед призвала к «широкому национальному правительству». Шакед предупредила о «пропасти поляризации» в израильской политике.

Курсор сообщал, что Юваль Штайниц объявил об уходе из политики. Штайниц (Ликуд) покидает политику после 23 лет пребывания на государственной службе.

Заявление Штайница было сделано всего через пять дней после того, как член парламента от «Ликуда» Юлий Эдельштейн на прошлой неделе заявил, что не будет бороться за лидерство в партии на предстоящих первичных выборах в «Ликуде». Эдельштейн, второй в списке «Ликуда» депутат, заявил, что не будет пытаться сместить Нетаниягу с поста главы партии перед критически важными для Израиля выборами.