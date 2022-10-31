Движение ограничено: в Иерусалиме эвакуатор врезался в пешеходный мост

Сегодня, 31 октября, в Иерусалиме эвакуатор, который перевозил строительную технику, попал в дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщает издание «Детали».

Инцидент произошел в районе Рамот. Грузовик въехал в пешеходный мост. По всей видимости, водитель не учел ограничения по высоте и попытался проехать под ним.

Сейчас на месте работают сотрудники израильской полиции. В этом районе ограничили движение автомобильных средств.

«Курсор» писал ранее, что 26 октября, в Иерусалиме на углу бульвара Сарей Исраэль и улицы Тора ми-Цион произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 10-летний ребенок. Погибший мальчик оказался сыном посланника ХАБАД в Киеве

Еще мы писали, что полиция сообщила о серьезном столкновении грузовика с автомобилем, двигавшемся в северном направлении по шоссе 6 недалеко от Кирьят-Гата. В результате аварии 45-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, а еще 6 человек получили легкие ранения.

Напомним, в Иерусалиме 75-летний получил травмы средней степени тяжести после того, как его сбил автобус.