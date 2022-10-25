Масштабная авария между грузовиком и автомобилем возле Кирьят-Гата: много пострадавших

Полиция сообщила о серьезном столкновении грузовика с автомобилем, двигавшемся в северном направлении по шоссе 6 недалеко от Кирьят-Гата.

В автокатастрофе недалеко от Кирьят-Гата пострадали 7 человек.

Об этом сообщает Аруц Шева.

В результате аварии 45-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, а еще 6 человек получили легкие ранения.

Авария между грузовиком и автомобилем произошла на шоссе 6, недалеко от развязки Кирьят-Гат.

Бригады Маген Давид Адом, прибывшие на место происшествия, оказали срочную помощь пострадавшим и эвакуировали их в больницу Каплан в Реховоте.

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