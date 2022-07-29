Двое израильтян погибли в автокатастрофе на Синае

Авария произошла недалеко от Нуэйбы на востоке Синайского полуострова.

Согласно первоначальным сообщениям, два израильтянина погибли и еще пятеро получили ранения в автомобильной аварии недалеко от Нуэйбы на востоке Синайского полуострова в четверг. По крайней мере двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Министерство иностранных дел связалось с семьями погибших и египетскими властями.

МИД работал вместе с частными страховыми компаниями и соответствующими органами, чтобы найти безопасные способы эвакуации раненых в Израиль. В ЦАХАЛе заявили, что для эвакуации раненых были отправлены вертолеты с солдатами из 669 спасательного отряда, но египетские власти отказали им в разрешении на посадку на территории страны.

Раненые были доставлены в клинику в Нуэйбе, откуда они были доставлены машинами скорой помощи Красного Полумесяца на контрольно-пропускной пункт Таба для лечения в больнице Йосефталь в Эйлате.

Сообщается, что эвакуация раненых была отложена из-за того, что египтяне потребовали от них подписать формы и пройти бюрократический процесс в местном суде.

Курсор писал ранее, что в Египте на Синайском полуострове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало семь граждан Израиля. Микроавтобус, в котором находились туристы, столкнулся с идущим впереди транспортным средством.

Еще мы писали, что возле поселения Маале-Левона в округе Биньямин случилась авария, в результате которой травмы получили семь человек, двое детей находятся в критическом состоянии.

Сообщалось о ДТП возле Кирьят-Гате: пассажиры автомобилей погибли. Недалеко от развязки Кирьят-Гат произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.