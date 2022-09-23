Двое израильтян погибли в автокатастрофе в Грузии

Еще 17 человек получили ранения в результате аварии автобуса и грузовика, которые столкнулись недалеко от города Батуми.

Двое израильских туристов погибли, еще 17 человек получили ранения в пятницу в результате аварии автобуса и грузовика, которые столкнулись на побережье Черного моря. недалеко от города Батуми (Грузия).

Об этом сообщает Israel Hayom.

Согласно сообщению, министерство иностранных дел (МИД) знает об инциденте и занимается им.

Отмечается, что в МИД подтвердили подробности о пострадавших израильтянах и сообщили, что в район аварии выехали представительства консульства в Грузии.

«Отдел израильтян за границей при министерстве занимается инцидентом и оказывает помощь родственникам погибших и пострадавших», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, 21 сентября, в Сахнине произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался 31-летний мотоциклист.

На место инцидента приехала бригада скорой помощи «Маген Давид Адом», которая госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение в Нагарии в критическом состоянии, но во время проведения сердечно-легочной реанимации мотоциклист скончался от полученных в аварии травм.

Сотрудники полиции занялись расследованием инцидента.

«Курсор» писал ранее, что 16-летний подросток разбился на смерть в Беэр-Товии во время езды на квадроцикле. Медики MDA и фельдшеры, которые были вызваны на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу «Ассута» в Ашдоде.

Еще мы писали, что на шоссе № 6 возле развязки Кирьят-Гат произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало не менее пяти человек. По предварительной информации, грузовик перевернулся на дороге и рухнул на несколько легковых автомобилей.