Грузовик опрокинулся на машины: первые подробности ДТП на шоссе № 6

Парамедики, прибывшие на место аварии, оказали пострадавшим первую помощь и госпитализировали двух человек в тяжелом состоянии.

Сегодня, 18 сентября, на шоссе № 6 возле развязки Кирьят-Гат произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало не менее пяти человек.

Об этом сообщает издание News.walla.

По предварительной информации, грузовик перевернулся на дороге и рухнул на несколько легковых автомобилей. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили не менее пяти человек, двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение «Сорока» в Беэр-Шеве в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента, начали расследовать обстоятельства и причины ДТП.

«Курсор» писал ранее, что сегодня, 18 сентября, дорожно-транспортное происшествие произошло возле города Атлит, расположенного на побережье Средиземного моря. В результате аварии пострадали три человека.

Еще мы писали, что в результате ДТП в промышленной зоне в Омере погибла полуторагодовалая девочка. Ребенок попал под колеса автомобиля.

Напомним, в конце августа в Турции произошла масштабная авария, в результате которой погибло как минимум 16 человек. Пассажирский автобус въехал в припаркованный пожарный автомобиль, машину информационного агентства «Ихлас» и бригаду «скорую» помощь.