В Беэр-Товии 16-летний подросток разбился на квадроцикле

У парня диагностировали мультитравму. Сердечно-легочная реанимация не привела к успеху.

16-летний подросток разбился на смерть в Беэр-Товии во время езды на квадроцикле.

Об этом сообщает портал maariv.

Отмечается, что квадроцикл, управляемый парнем, перевернулся. Медики MDA и фельдшеры, которые были вызваны на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Ассута в Ашдоде.

Согласно сообщению, у подростка диагностировали мультитравму и провели сердечно-легочную реанимацию. Однако усилия медиков оказались тщетными.

Как сообщал Курсор, 23 августа в промышленной зоне в Омере произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла полуторагодовалая девочка.

Ребенок попал под колеса автомобиля. На место аварии вызвали бригаду «скорой» помощи (МАДА), которая провела реанимационные действия и срочно госпитализировала девочку в медицинское учреждение «Сорока». У ребенка была черепно-мозговая травма, его состояние было критическое.

Медики боролись за жизнь девочки, но к сожалению, от полученных в результате аварии травм, она скончалась.

Курсор писал ранее, что с начала 2022 года в Израиле в результате ДТП погибло 228 человек, из них 70 — пешеходы. 19 погибших зафиксировано только за последнюю неделю. Самыми уязвимыми группами в случае автомобильной аварии являются пожилые люди и дети.

Еще мы писали, что на территории регионального Совета Мате-Биньямин произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала молодая девушка. Врачи охарактеризовали ее состояние как тяжелое.

Напомним, что на юго-востоке Турции произошла ужасная авария с участием автобуса, пожарной машины, «скорой» помощи и автомобиля журналистов. В результате ДТП погибло 16 человек.