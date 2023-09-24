Двое молодых людей были убиты электротоком в Биньямине

Еще два человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Четверо молодых палестинцев получили удар электрическим током на 463 шоссе в районе Биньямина, двое умерли на месте.

Об этом сообщает inn.co.il.

Уточняется, что двое других молодых людей были эвакуированы Красным Полумесяцем на территории Палестинской автономии.

Как сообщал Курсор, в районе Бейт-Шемеша 60-летний мужчина упал с велосипеда, в результате чего получил тяжелые травмы. Как выяснилось, во время езды на велосипеде мужчина поскользнулся, что привело к несчастному случаю. Его доставили в больницу "Хадасса Эйн Керем".

Врачи ввели пациенту успокоительные и провели искусственную вентиляцию легких.

Ранее Курсор писал о несчастном случае, который произошел с велосипедистом в Западной Галилее. 67-летнему мужчине резко стало плохо и он потерял сознание. На место инцидента вызвали парамедиков (МАДА), которые начали проводить пострадавшему искусственное дыхание и массаж сердца, но их усилия, к сожалению, оказались тщетными. Медики констатировали смерть велосипедиста на месте.

Также мы сообщали о жутком ДТП на шоссе 4311. Авария произошла вблизи Ришон ле-Циона. В результате которой погиб мужчина. Еще один человек получил ранения.