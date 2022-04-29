Двое несовершеннолетних бедуинов арестованы за блокирование железнодорожных путей возле Беэр-Шевы

15-летним подросткам предъявлены обвинения в создании угрозы жизни людей, заговоре с целью совершения преступления. ШАБАК расследовал дело как потенциальный «террористический инцидент».

В пятницу полиция объявила об аресте двух несовершеннолетних из бедуинского города Рахат на юге Израиля, подозреваемых в блокировании железнодорожных путей недалеко от Беэр-Шевы во время ожесточенных протестов против работ по лесоразведению в этом районе.

11 января на железнодорожные пути были брошены большие камни, что вынудило один поезд совершить аварийную остановку после того, как машинист заметил заблокированные пути.

Инцидент нанес значительный ущерб поезду и поставил под угрозу его пассажиров.

В то время полиция заявила, что начнет совместное расследование с агентством безопасности ШАБАК, чтобы найти виновных.

В пятничном заявлении, в котором сообщалось, что они раскрыли дело, полиция сообщила, что 19 апреля они арестовали двух 15-летних подозреваемых из Рахата.