Двое несовершеннолетних бедуинов арестованы за блокирование железнодорожных путей возле Беэр-Шевы

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15-летним подросткам предъявлены обвинения в создании угрозы жизни людей, заговоре с целью совершения преступления. ШАБАК расследовал дело как потенциальный «террористический инцидент».
В пятницу полиция объявила об аресте двух несовершеннолетних из бедуинского города Рахат на юге Израиля, подозреваемых в блокировании железнодорожных путей недалеко от Беэр-Шевы во время ожесточенных протестов против работ по лесоразведению в этом районе.
11 января на железнодорожные пути были брошены большие камни, что вынудило один поезд совершить аварийную остановку после того, как машинист заметил заблокированные пути.
Инцидент нанес значительный ущерб поезду и поставил под угрозу его пассажиров.
В то время полиция заявила, что начнет совместное расследование с агентством безопасности ШАБАК, чтобы найти виновных.
В пятничном заявлении, в котором сообщалось, что они раскрыли дело, полиция сообщила, что 19 апреля они арестовали двух 15-летних подозреваемых из Рахата.
Подозреваемые должны предстать перед окружным судом Беэр-Шевы в пятницу. Им предъявлены обвинения в создании угрозы жизни людей и заговоре с целью совершения преступления.
«Это серьезный инцидент, который был расследован совместно с ШАБАКом», — сказал Йосси Дорон, командир полиции Центрального подразделения Негева, которому было поручено расследование инцидента.
«Инцидент мог привести к сходу поезда с рельсов, что закончилось бы масштабной катастрофой», — добавил он.
Инцидент произошел во время массовых протестов бедуинов на юге страны против спорного проекта по посадке деревьев, возглавляемого Еврейским национальным фондом (ЕНФ).
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