Минздрав: Правительство должно провести реформу медицинских смен в Израиле

Министр здравоохранения Ницан Горовиц обвинил бюджетный отдел Министерства финансов в том, что он не принял во внимание реформу медицинских смен.

Кабинет министров должен быть созван для обсуждения путей продвижения реализации реформы по сокращению смен медицинских интернов и резидентов. Об этом написал министр здравоохранения Ницан Горовиц в письме премьер-министру Яиру Лапиду и министру финансов Авигдору Либерману.

В ходе общенациональной акции протеста в прошлом году израильские медицинские работники вышли на улицы, протестуя против условий труда и требуя сократить свои 26-часовые смены.

План сокращения смены до 18 часов был согласован Министерством здравоохранения и протестующим медицинским персоналом после того, как более 2 500 медицинских ординаторов, интернов и студентов временно уволились. План должен был вступить в силу несколько месяцев назад в 10 больницах на периферии страны, и дальнейшая реализация по всему Израилю была туманной.

«Еще не поздно исправить это. Мы должны отреагировать на бедственное положение жителей как можно скорее», — говорил Горовиц.

На прошлой неделе более 500 израильских врачей-стажеров и резидентов уволились из-за того, что министерство отложило реформу. На пресс-конференции, состоявшейся в четверг утром, представители организации медицинских резидентов Миршама заявили, что правительство «в одиночку ведет Израиль к крупнейшему медицинскому кризису в его истории».

В своем письме Горовиц обвинил отдел бюджета Минфина в том, что он не принял во внимание реформу, заявив, что бюджет плана не был передан его министерству.

«Несмотря на явную договоренность между министрами здравоохранения, финансов и экономики, бюджетное управление отклонило план и не передало обещанный бюджет», — заявил бывший глава МЕРЕЦ.

«Чтобы не допустить новой задержки в реализации реформы, мы должны немедленно начать подготовку. Увеличение численности персонала в больницах — необходимый первый шаг. Ожидается, что правительство выполнит взятые на себя обязательства», — заявил Горовиц.

Помимо отсутствия движения в медицинской реформе, Горовиц также разочарован тем, что действиями Минфина по поводу плана сокращения бюджетов всех правительственных министерств для финансирования соглашения с Союзом учителей о повышении зарплаты израильским педагогам.

«Повсеместное сокращение бюджета означает тяжелый удар по нашим службам здравоохранения и социального обеспечения. Абсурдно предлагать такое сокращение, когда у Минфина накопились беспрецедентные профициты в десятки миллиардов», — отметил Горовиц.

Ранее Курсор писал, что из больниц Израиля уволились 200 врачей-интернов. В знак протеста против условий труда из 22 отделений больниц по всей стране уволились около 200 израильских интернов.

Курсор также сообщал, что 100 млн шекелей выделено на создание цифровой инфраструктуры больниц.

Будущее медицины под угрозой: реакция интернов на отсрочку реформы в здравоохранении. Массовыми увольнениями грозит закончиться конфликт между интернами и правительством, поскольку реформа была перенесена как минимум на год.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Израиля предоставили отчет, в котором оценивалось качество медобслуживания в стране, всем больницам присвоили баллы.