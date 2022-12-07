Двое жителей Гуш-Дана напали на водителя рейсового автобуса

Сегодня днем, 7 декабря, двое жителей Гуш-Дана напади в районе Явне на водителя рейсового автобуса. Конфликт между ними, судя по всему, начался из-за дорожного движения.

Двое водителей, которые оказались работниками компании по перевозкам квартир, перегородили грузовиками шоссе и пошли на «разборки» с водителем. Однако тот быстро среагировал и заблокировал вход в общественный транспорт, в котором находилось много пассажиров.

Когда водители не смогли попасть в автобус, они начали бросать в лобовое стекло различные предметы. Некоторые пассажиры сняли конфликтную ситуацию на видео и опубликовали в сети.

אלימות בכבישים מתפשטת.

שני נהגי משאיות יוצאים ממשאית ותוקפים נהג אוטובוס. לא שהנהג 100 אחוז בסדר ניכר שהוא התגרה אבל זה בשום מצב לא מצדיק אלימות. pic.twitter.com/SUWmFbroOy — Asslan Khalil (@KhalilAsslan) December 7, 2022

В конечном итоге агрессоры были задержаны сотрудниками полиции.

«Курсор» писал ранее, что сотрудники полиции арестовали двух 15-летних подростков из Кирьят-Экрона по подозрению в нападении на 60-летнего водителя автобуса в Реховоте.

Еще мы писали, что в Иерусалиме на водителя автобуса было совершено нападение после того, как он отказался остановиться в месте, где по закону ему не разрешено останавливаться.

Напомним, что в ближайшие месяцы в Израиле стартует пилотный проект по эксплуатации автономных автобусов, по итогам которого в стране должны появиться коммерческие автобусные маршруты с машинами без водителей.