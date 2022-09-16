Двойной несчастный случай на производстве: полиция расследует ЧП в Шароне

Двое работников были смертельно травмированы в Шароне в результате удара электрическим током. Происшествие на производстве расследуют полицейские.

Несчастный случай, в результате были убиты электрическим током рабочие в мошаве в Шароне, взяла на контроль полиция.

Об этом сообщает maariv.

Двое рабочих погибли во время работ на производстве. Прибывшие на место происшествия медики МАДА проводили реанимационные мероприятия, но не смогли спасти людей и вынуждены были констатировать их смерть.

По предварительной информации, погибшие находились на кране, который задел электрический кабель. В рамках расследования на место происшествия был вызван представитель министерства труда.

Полиция начала расследование данного несчастного случая на производстве, на настоящий момент собирается необходимая информация и опрашиваются свидетели.

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