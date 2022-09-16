Скорость как у самолета: полицейские шокированы ездой водителя в Галилее

Операцию по контролю за соблюдением правил дорожного движения проводили сотрудники полиции, в результате чего было выписано 166 протоколов, а 41 водитель лишен прав.

Полиция остановила водителя на трассе 6, двигавшегося со скоростью 229 км/ч.

Водитель легкового автомобиля был задержан за превышение скорости на пересечении 6-го и 70-го маршрутов, им оказался 18-летний житель Тамры.

Сотрудники полиции прошлой ночью проводили мероприятия по контролю соблюдения правил дорожного движения на междугородних дорогах по всей стране. В результате были проведены задержания и выявлены нарушения, которые могли стать причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий.

В ходе мероприятия выписано 166 протоколов, из них 23 за пьянство и 55 за превышение скорости, 41 водитель лишен водительских прав.

Рекордсменом по превышению скорости стал водитель автомобиля, 18 лет, Тамра (в Галилее). Он был арестован и будет доставлен утром в суд для слушания о продлении срока содержания под стражей. Его автомобиль был конфискован полицией, права были приостановлены на 30 дней.

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