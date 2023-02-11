Двух израильских туристов чудом удалось спасти от лесного пожара в Лаосе

На днях двое израильских туристов оказались в зоне лесного пожара, который разбушевался на севере Лаоса, у границы с Таиландом. Наши граждане не смогли выбраться самостоятельно из огневой ловушки, поэтому по тревоге были подняты спасательные службы страны.

Но темное время суток, сложный рельеф местности и то, что у израильтян разрядились мобильные телефоны, серьезно затрудняли спасательную операцию. А пожар тем временем усиливался.

На рассвете в воздух был поднят вертолет, который арендовали страховые компании Passportcard и Magnus Insurance, и спустя несколько часов напряженной совместной работы, туристы были эвакуированы из зоны пожара. Они сейчас находятся в больнице под медицинским наблюдением.

Все спасательные работы местные службы координировали с МИД Израиля.

«Курсор» писал ранее, что массовый пожар в отеле-казино в Камбодже ранил более 60 человек и унес жизни как минимум 19 человек. На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как люди падают с крыши после того, как попали в огненную ловушку.

Еще мы писали, что в Изреэльской долине произошел пожар в деревне Иксал, в результате чего пострадали пятеро человек. Из них — одна женщина госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, что пожар произошел в 44-этажном жилом доме в Тель-Авиве — огонь возник в шахте электропередач. Для тушения пожара было задействовано большое количество спасателей. Никто из других жильцов дома не пострадал.