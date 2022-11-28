Женщине-водителю угрожали ножом в центре Израиля

В Ришон ле-Ционе полиция задержала 20-летнего мужчину за то, что тот угрожал ножом 50-летней водительнице.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Инцидент произошел посреди шоссе 431. Конфликт начался из-за того, что водители начали выяснять, кто из них неправильно ехал.

20-летний решил резко затормозить, выскочил на дорогу и достал нож, которым он попытался ударить 50-летнюю. Также он проколол шины чужой машины.

Полиция уже задержала нападавшего, который оказался жителем Бат-Яма. Полиция предъявила агрессору обвинения в угрозах, умышленном нападении и незаконном хранении ножа. Во вторник, 29 ноября, он предстанет перед судьей по вопросу продления его ареста.

תושב ראשון לציון כבן 20 נעצר בחשד כי איים בסכין על נהגת שנסעה אחריו >> pic.twitter.com/SJHC0nzxkQ — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) November 28, 2022

Это не единственный инцидент, произошедшей на израильских дорогах в последнее время. Так, 23 ноября мотоциклист, проехавший на красный свет через пешеходный переход, убил ножом 52-летнего врача Юрия Волкова, который заступился за свою супругу сделал ему замечание.

Лишь в воскресенье, 27 ноября, задержанный по этому делу 22-летний Ади Мизрахи признался в содеянном. Длительное время он хранил молчание и отрицал причастность к убийству, но все же сознался и выразил горе семье.

Ранее мы рассказывали, что житель Эмек-Хефер напал с ножом на полицейских. По нападавшему огонь на поражение, в область ног. На место происшествия прибыли медики, госпитализировавшие мужчину с тяжелыми травмами в сопровождении охраны в больницу «Гилель Яфе» в Хадере. К счастью, полицейские не пострадали.

«Курсор» сообщал, что в Ришон ле-Ционе в ДТП пострадали два человека.

Помимо этого стало известно, что в полиции и ШАБАСе 25% срочниц были жертвами сексуальных домогательств.