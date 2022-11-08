Жестокое нападение на водителя в Тель-Авиве: появились новые подробности и видео

08:52, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: pixabay.com

Мотоциклист трижды ударил водителя, что, как сообщается, привело к переломам черепа и межчерепному кровотечению.

Вчера вечером мотоциклист несколько раз ударил водителя шлемом по голове в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Аялон в Тель-Авиве, причем последний удар, по-видимому, ненадолго лишил жертву сознания.

Полиция сообщила сегодня утром, что состояние мужчины ухудшилось за ночь, и он был госпитализирован в реанимацию.

У 50-летнего мужчины переломы черепа и внутричерепное кровотечение.

Полиция сообщила, что 37-летний житель Тель-Авива был арестован и сегодня предстанет перед магистратским судом Тель-Авива.

Около 18:00 на трассе, недалеко от развязки Арлозоров, произошло столкновение между автомобилем и мотоциклом, переросшее в словесную перепалку.

Мотоциклист изначально дважды ударил мужчину шлемом — при третьем ударе, которым он бросил шлем в мужчину, пострадавший упал на землю.

На помощь пострадавшему пришли прохожие. Злоумышленник также, по-видимому, пытался оказать ему помощь.

По данным полиции, пострадавший доставил себя в больницу Ихилов, где его состояние изначально оценивалось как легкое. Однако за ночь его состояние ухудшилось.

Ранее Курсор писал, что начальник полиции рассказал, готов ли он работать с Бен-Гвиром.

Кроме того, в службе тыла сообщили, в какие дни прозвучат сигналы тревоги.

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