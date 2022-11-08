Жестокое нападение на водителя в Тель-Авиве: появились новые подробности и видео

Мотоциклист трижды ударил водителя, что, как сообщается, привело к переломам черепа и межчерепному кровотечению.

Вчера вечером мотоциклист несколько раз ударил водителя шлемом по голове в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Аялон в Тель-Авиве, причем последний удар, по-видимому, ненадолго лишил жертву сознания.

תיעוד מנתיבי איילון: רוכב אופנוע נצפה חובט מספר פעמים עם הקסדה בראשו של אדם אחר ומפיל אותו לקרקע. לאחר מכן שב וחבט בו פעמים נוספות. נהגים שחלפו בכביש עצרו וניסו לסייע לאדם שהותקף והתקבצו סביבו. החשוד נעצר@daniel_elazar pic.twitter.com/bhhuIfJBgs — כאן חדשות (@kann_news) November 7, 2022

Полиция сообщила сегодня утром, что состояние мужчины ухудшилось за ночь, и он был госпитализирован в реанимацию.

У 50-летнего мужчины переломы черепа и внутричерепное кровотечение.

Полиция сообщила, что 37-летний житель Тель-Авива был арестован и сегодня предстанет перед магистратским судом Тель-Авива.

Около 18:00 на трассе, недалеко от развязки Арлозоров, произошло столкновение между автомобилем и мотоциклом, переросшее в словесную перепалку.

Мотоциклист изначально дважды ударил мужчину шлемом — при третьем ударе, которым он бросил шлем в мужчину, пострадавший упал на землю.

На помощь пострадавшему пришли прохожие. Злоумышленник также, по-видимому, пытался оказать ему помощь.

По данным полиции, пострадавший доставил себя в больницу Ихилов, где его состояние изначально оценивалось как легкое. Однако за ночь его состояние ухудшилось.

Ранее Курсор писал, что начальник полиции рассказал, готов ли он работать с Бен-Гвиром.

Кроме того, в службе тыла сообщили, в какие дни прозвучат сигналы тревоги.