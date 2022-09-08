Двух жителей Беэр-Шевы задержали по подозрению в развращении детей

Мировой суд продлил срок содержания двух подозреваемых мужчин под стражей до 12 сентября. Расследование продолжается.

Сегодня, 8 сентября, израильская полиция задержала двух жителей Беэр-Шевы по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.

Об этом сообщает издание News.walla.

Случаи между собой не связаны. Первый раз полицейские прибыли по вызову и задержали 40-летнего мужчину, который подозревается в совершении непристойного действия в отношении 13-летнего подростка, когда тот играл на улице.

Во втором инциденте был замешан 20-летний мужчина, которого арестовала полиция за то, что он в лифте начал приставать к двум 8-летним девочкам, после чего скрылся с места происшествия.

В полиции заявили, что оперативно отреагировали на два инцидента и смогли в кратчайшие сроки задержать подозреваемых и изолировать их от общества.

К слову, мировой суд продлил срок содержания подозреваемых под стражей до 12 сентября. Расследование продолжается.

«Курсор» писал ранее, что женщина, которая обвинила своих родителей в том, что они на протяжение 13 лет подвергали ее сексуальному насилию, подала в суд на государство за многолетнее бездействие.

Еще мы писали, что 80-летний житель Нетании был арестован и доставлен в отделение полиции по подозрению в сексуальном насилии. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства инцидента.