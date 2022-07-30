Двухлетнего малыша достали из бассейна в Гуш Дане: за жизнь ребенка борются спасатели

В результате несчастного случая в бассейне в Кфар-Шмариягу пострадал двухлетний ребенок. Спасатели делают все возможное для спасения его жизни.

Несчастный случай произошел в частном бассейне в Кфар-Шмариягу. Двухлетнего малыша достали из бассейна, его жизнь в опасности.

На место происшествия вызвали бригаду медиков, они оказали ему неотложную медицинскую помощь.

Сообщается, что бригада МАДА, проводит ребенку сердечно-легочную реанимацию. Ситуация критическая.

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