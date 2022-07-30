Пожар в районе Бен-Шемен угрожает библейскому заповеднику

Пожар, вспыхнувший в районе военного объекта, распространяется по трем направлениям и в опасности оказался библейский заповедник.

В районе леса Бен-Шемен, западнее Модиина, пожарные пытаются потушить сильный пожар, который разгорелся в субботу, 29 июля. Огонь приближается к библейскому заповеднику «Неот-Кдумим».

Об этом сообщает издание News.walla.

Известно, что огонь распространяется одновременно по трем направлениям и угрожает библейскому заповеднику, его площадь составляет более 2500 гектаров, — это та самая «земля холмов и долин», которая упоминается в книге «Дварим».

Пожарные сообщают, что огонь проблематично потушить из-за сухой и ветреной погоды. Чтобы усмирить стихию, привлечены более 20 пожарных расчетов, 5 самолетов пожарной авиации и 4 пожарных вертолета. Также на помощь выехали дополнительные бригады Еврейского национального фонда (ЕНФ-ККЛ).

«Курсор» писал ранее, что недавно в северной части долины реки Иордан произошел масштабный пожар, к его тушению привлекли десятки пожарных и авиацию.

Еще мы писали, что на Голанских высотах в заповеднике «Нахаль ха-Завитан» случился большой пожар. Спасатели и местные власти срочно эвакуировали людей.

Напомним, на юго-западе Франции и Испании бушевали лесные пожары, заставившие тысячи людей эвакуироваться из своих домов, в то время как палящие летние температуры привели в состояние «боевой готовности» власти в некоторых частях Европы.