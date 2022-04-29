Двум израильским арабам предъявлено обвинение в том, что они не предотвратили теракт в Хадере

Перестрелка в Хадере была частью волны террористических атак в марте, в результате которых погибли в общей сложности 14 израильтян. В результате этого нападения погибли два сотрудника пограничной полиции и еще пять человек получили ранения.

Двое израильских арабов, проживающих в Умм-эль-Фахме на севере Израиля, обвиняются в том, что не смогли предотвратить недавний теракт в Хадере, сообщили израильские СМИ в пятницу утром.

Согласно обвинительным заключениям, 18-летний Хассан Махагна и 26-летний Мухаммад Гассан Махагна, являются известными сторонниками ИГИЛ.

В феврале Хасан якобы купил 60 патронов, которые были переданы Айману Игбарии, совершившему теракт в Хадере вместе со своим двоюродным братом Ибрагимом. В марте другой обвиняемый предупредил Хасана, чтобы тот держался подальше от Игбарии, поскольку тот планировал совершить нападение, сообщают израильские СМИ.

Курсор ранее писал, что посланник ООН поддержал израильскую версию о том, как начались столкновения на Храмовой горе.В Совете Безопасности ООН Веннесланд похвалил возвращение Израиля к статус-кво, но осудил чрезмерную силу ЦАХАЛа. Он указал на более 160 палестинских арабов, раненных во время столкновений.