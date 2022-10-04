Джо Байден поздравил евреев с Йом-Кипуром

Президент США и первая леди Джилл Байден «пожелали легкого и значимого поста» еврейским общинам, которые отмечают Йом-Кипур в США, Израиле и во всем мире.

По словам супругов, Йом-Кипур – священное и торжественное событие.

Об этом сообщает Israel National News.

«Гмар Хатима Това – пусть мы все будем запечатлены в Книге жизни. Для еврейских общин в США и ​​во всем мире Йом-Кипур является священным и торжественным событием. В этот святой день евреи собираются, чтобы поститься, размышлять и каяться; подвести итоги своих действий в прошлом году, попросить прощения и взять на себя обязательство добиться большего в наступающем году», – сказано в заявлении.

Байден заявил, что в этот Йом-Кипур его сердце со всеми американцами, которые оказались на пути урагана «Иэн», особенно с теми, чьи синагоги закрыты и кому придется провести это время без близких.

«В основе Йом Кипура лежит универсальная истина о том, что мы все способны расти и совершенствоваться. Каждый из нас должен сыграть свою роль не только в исцелении ран, которые мы нанесли другим, но и в устранении разногласий в наших сообществах, нашей стране и нашем мире. Поскольку эти Дни трепета подходят к концу, давайте все воспользуемся этой возможностью, чтобы честно взглянуть в лицо несправедливости и бесчеловечности в нашем мире и принять решение внести свой вклад, чтобы исправить то, что сломано», – поделился Байден.

Напоследок президент и первая леди пожелали «легкого и значимого поста» всем, кто соблюдает Йом-Кипур в США, Израиле и во всем мире.

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