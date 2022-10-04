Возможен даже дождь: израильтянам рассказали о погоде на Йом-Кипур

Ожидается, что в Йом-Кипур температура понизится. Тенденция сохранится и в конце недели, возможен даже небольшой дождь.

Ближе к Йом-Кипуру наблюдается тенденция к снижению температуры и ослаблению тепловой нагрузки, которая сохранится и после него.

Погода сегодня вторник будет переменно-облачной до ясной, без заметного изменения температуры. Температура воздуха будет нормальной для сезона.

Завтра будет либо ясная погода, либо переменная облачность. Ожидается небольшое понижение температуры. Во второй половине дня на юге Негева возможен локальный дождь.

В четверг будет переменная облачность. Почувствуется очередное понижение температуры.

В пятницу снова ожидаются переменная облачность и понижение температуры, причем температура будет несколько ниже, чем обычно для этого сезона. На севере и вдоль побережья возможны мороси, местами небольшие дожди.

Ранее Курсор писал, что Израиль готовится закрыться во вторник вечером на Йом-Кипур, еврейский День искупления и самый священный день еврейского календаря. Так, силы безопасности остаются в состоянии повышенной готовности на фоне рекордного количества террористических угроз в преддверии праздника.

Напомним, что десятки тысяч верующих евреев приняли участие в последних перед Йом-Кипуром молитвах – «Слихот» («Просьбах о прощении») у Стены плача.

Еще мы сообщали, что министр обороны Бени Ганц выступил с нападками на председателя Ликуда Биньямина Нетаниягу в интервью газете Israel Hayom.