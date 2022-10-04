Йом-Кипур: как провести пост легко и безболезненно

Специалисты подсказали, как подготовить организм к голоданию, чем следует разговляться, а также какие продукты вызывают наибольшую жажду.

Организм человека нуждается в пище и жидкости, чтобы выжить. Так что же происходит, когда вы должны поститься в Йом-Кипур?

Пусть это всего 24 часа, но когда организм во время голодания лишается своих резервов, в нем идут процессы, которые могут вызвать головную боль, головокружение и слабость, особенно у тех, кто к этому не привык, пишет The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что если вы будете соблюдать несколько простых правил перед началом поста, во время него и в конце, вы сможете пройти Йом-Кипур легко и без вреда.

Перед постом нужно пить много воды

Неразумно выпивать полтора литра воды за минуту до начала голодания. Заранее приготовьте себе бутылку воды, которая принадлежит только вам, и не забывайте постоянно пить из нее в течение дня перед голоданием.

В бутылку можно добавить кубики ананаса, ломтики лимона или стебли мяты, чтобы сделать ее вкуснее и стимулировать пить больше.

Избегайте употребления кофеина, в том числе кока-колы

Мы наслаждаемся и своей жизнью, и своей пищей с соленым, острым и сладким вкусом, но учтите, что специи и сахар могут вызывать жажду, поэтому рекомендуется избегать их за несколько часов до поста.

Рекомендуется в течение дня перед голоданием есть виноград, финики и изюм, которые помогут восполнить имеющиеся запасы сахара в организме. Также рекомендуется есть сложные углеводы, такие как хлеб, крекеры, рис и макароны небольшими порциями в течение дня до голодания.

Не переусердствуйте с предварительным приемом пищи

Может показаться разумным наесться, но на практике это только обременяет организм. Пищеварительный процесс «тратит впустую» жидкости, которые мы предпочли бы сохранить до конца поста.

Рекомендуется в течение дня и во время постного приема пищи насыщать организм нежирными белками, такими как курица, индейка и рыба.

Лучше избегать говядины, которая переваривается медленнее и вызывает тяжесть и раздражение, переходит в чувство голода.

Во время поста лучше отдыхать

По пустым улицам хочется идти пешком, но не во время поста. По возможности избегайте физических нагрузок. Лучше находиться в тени и дать телу расслабиться.

Для подавления чувства голода во время голодания рекомендуется вдыхать запах корицы, гвоздики, кардамона или табака.

После поста: еды хватит на всех

Мы должны сначала вернуть жидкость в организм. Можно пить воду и слегка подслащенные напитки, такие как травяной чай или сладкий домашний лимонад.

Во время голодания вы наверняка мечтали о шаурме или о тройном бургере с картофелем фри, но, к сожалению, это не лучший способ прервать голодание. Вместо этого начните разговляться легкими продуктами, такими как печенье или сладкий хлеб.

Примерно через час вы можете съесть легкую пищу, которая не будет вас отягощать, например, суп.

И самое главное: пусть у вас будет легкий пост!

Как сообщал Курсор, израильтянам напомнили, как будет работать общественный транспорт на Йом-Кипур.

Также Курсор информировал о том, что десятки тысяч верующих евреев приняли участие в последних перед Йом-Кипуром молитвах – «Слихот» («Просьбах о прощении») у Стены плача.