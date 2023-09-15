Джо Байден поздравил евреев в преддверии Рош ха-Шана

Президент США призвал "прославить и защитим поколения американских евреев, чьи ценности, культура и вклад сформировали наш характер как нации и обо...

Президент США Джо Байден присоединился к поздравлениям мировых лидеров еврейским общинам в честь Рош ха-Шана.

Он напомнил, что сегодня вечером на закате еврейские общины в США и во всем мире будут праздновать Рош ха-Шана – Судный день, годовщину сотворения мира и начало Нового еврейского года.

"На протяжении всех ужасных дней - начиная с Рош ха-Шана, продолжая 10 дней покаяния и заканчивая Йом-Кипуром - волнующий звук шофара призывает нас пересмотреть свой характер и поведение. Молитвы от всего сердца приглашают нас восстановить наши отношения друг с другом, с самим собой и с Богом. А церемония, которая символизирует избавление от наших грехов, вдохновляет нас учиться на своих ошибках и стремиться к лучшему в будущем", - сказал Байден.

По его словам, в это "духовное время размышлений и искупления нас также воодушевляет надежда, которую принесет новый год".

"Когда еврейские семьи собираются за столом, а яблоки радостно макают в мед, это напоминает нам, что никогда не поздно измениться и начать все сначала. Наши действия способны изменить баланс нашей судьбы, нашей нации и нашего мира", - отметил американский лидер.

Байден также сказал, что послание Рош ха-Шана универсально.

"Давайте наберемся смелости задуматься о том, кто мы есть, и проявим сострадание, любовь и доброту ко всем. Давайте прославим и защитим поколения американских евреев, чьи ценности, культура и вклад сформировали наш характер как нации и обогатили американскую жизнь. Давайте помнить об общих ценностях, которые объединяют всех американцев", - призвал президент США.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обратился к израильтянам с поздравлением по случаю праздника Рош ха-Шана. В своем обращении глава правительства пожелал всем нам "больше единства в народе и меньше раскола внутри нас".

Также мы писали о том, что раввина Берланда не пропустили в Украину для празднования Рош ха-Шана в Умани.