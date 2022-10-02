Джокович выиграл в финале ATP в Тель-Авиве

В воскресенье, 2 октября, в Израиле в рамках ATP состоялся теннисный матч между Новаком Джоковичем и Марином Чиличем.

В финале теннисного турнира в Тель-Авиве сербский соперника победил хорватского соперника с уверенным счетом 2:0. Джокович доминировал в первом, так и втором сете поединка. Для него этот финал стал 127-м на уровне ATP. Всего он выиграл 89 титулов.

Поединок начался в 18:30. До этого Новак и Марин провели всего 20 матчей, в 18 из которых победил первый. Еще перед матчем Чилич, чемпион US Open – 2014, 16-я ракетка мира, заявил, что Джокович – сложный соперник.

«Мы все знаем об игре Новака, особо нечего добавить. Играть с ним чрезвычайно сложно, так было для меня и других теннисистов на протяжении всей его карьеры. Он невероятно хорошо подаёт и является одним из лучших игроков, которых когда-либо видел теннисный мир. Это два инструмента, с помощью которых он оказывает на вас давление в матче. У вас не должно быть слабых мест, потому что он будет пользоваться ими. Этот финал – большой вызов для меня, всегда интересно встретиться с ним лицом к лицу. Чтобы достойно сыграть с Джоковичем, вы должны полностью выложиться на корте и быть готовыми к самому высокому уровню», – заявил перед матчем Марин.

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