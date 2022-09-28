Известный израильский теннисист получил травму и завершил карьеру

За несколько часов до проведения своего последнего матча с Джоковичем теннисист Йонатан Эрлих получил травму и объявил о завершении карьеры.

Вскоре самый титулованный израильский теннисист должен был сыграть свой последний матч, но отказался из-за болей в спине.

Об этом сообщает INN.

В среду, 28 сентября, был запланирован последний матч Эрлиха в парном разряде вместе с тем, кто выиграл с ним первый титул в 2010 году, сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Однако, за несколько часов до предполагаемого матча этих двоих против голландской пары на турнире ATP, который впервые за 26 лет проводится в Тель-Авиве, обстоятельства изменились. На этом и завершился славный спортивный путь израильтянина.

Отметим, что на пике карьеры Йонатан занимал пятое место в мире в парном разряде, а его наиболее известным спортивным сотрудничеством было с его товарищем по команде, бывшим теннисистом Энди Рамом. Всего Эрлих выиграл 19 титулов в парном разряде, в том числе один турнир Большого шлема на Открытом чемпионате Австралии в 2008 году.

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