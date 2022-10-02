Джокович вышел в финал турнира в Тель-Авиве и поделился впечатлениями

35-летний спортсмен надеется выиграть третий титул в этом году и 89-й за всю карьеру.

Новак Джокович сказал, что чувствовал себя «весьма эмоционально» после того, как в субботу вышел в свой четвертый финал 2022 года, победив Романа Сафиуллина в полуфинальном матче турнира в Тель-Авиве.

35-летний Джокович одержал победу со счетом 6:1, 7:6 (7/3) и будет стремиться выиграть свой третий титул в сезоне и 89-й карьере в воскресном финале.

«Я думаю, что это был очень конкурентный матч, особенно во втором сете», — сказал Джокович после выхода в свой 127-й финал.

«Должен сказать, что сегодня во втором сете я был достаточно эмоционален на корте, было много напряжения, в том числе из-за его агрессивного стиля игры. Мощная подача, а когда у него есть время, он так солидно играет с углового справа и слева», — сказал серб.

Бывшая первая ракетка мира Джокович вырвалась вперед со счетом 5:0 на пути к победе в первом сете всего за 23 минуты без брейк-пойнта.

Однако Сафиуллин, 104-й номер мира во втором сете был гораздо более конкурентоспособным.

Сафиуллин сражался со счетом 6-6, прежде чем Джокович выиграл тай-брейк, обеспечив победу после 94 минут на корте.

«Я знал, что должен оставаться очень сильным, и что он определенно собирается поднять свой уровень во втором сете, что и произошло», — добавил Джокович.

«Я подавал на матч и отыграл пару очков, но ему нужно отдать должное. Это был приятный вечер на корте», — заключил Новак.

Ранее Курсор писал, что в сети показали тренировку Новака Джоковича прямо на пляже в Тель-Авиве.