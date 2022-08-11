Эдельштейн заявил, при каком условии выйдет из Ликуда

Юлий Эдельштейн разочарован занятым 18 местом на выборах в партии Ликуд. Он грозит покинуть партию, возможно с целью объединения с кем-то.

После неудачного выступления на вчерашних праймериз член партии Ликуд Юлий Эдельштейн сообщил своим доверенным лицам, что намерен покинуть партию, если его не назначат министром в следующем правительстве.

Пока неизвестно, уйдет ли Эдельштейн вообще из политики или покинет партию с целью создать собственную или присоединиться к другой. Если к нему присоединятся еще три члена Ликуда, они уже смогут создать новую партию.

После 2-го места в списке на предыдущих выборах Эдельштейн опустился до 18-го места на нынешнем голосовании. Это может быть связано с тем, что он ненадолго попытался бросить вызов Биньямину Нетаниягу в борьбе за пост председателя.

«Курсор» писал, что сказал Нетаниягу о результатах праймериз Ликуда: Всегда есть норвежский закон. Лидер партии поздравил тех членов Ликуда, которые заняли первые места и смогут пройти в Кнессет 25-го созыва, а остальным напомнил о «норвежском законе».

Напомним, мы писали о праймериз в Ликуде: стало известно, кто лидирует после окончательного подсчета голосов.

Также мы сообщали о скандале в полиции: бывший глава МАХАШ обвинил экс-генпрокурора в противозаконных действия. «Генпрокурор Шай Ницан не дал ход расследованию действий полиции об инциденте в Умм-аль-Хиран, несмотря на рекомендацию МАХАШ», — заявил Ури Кармель.