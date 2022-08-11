Праймериз в Ликуде: стало известно, кто лидирует после окончательного подсчета голосов

Обработка практически 80 процентов голосов членов Ликуда определила, кто занимает первое место. На следующие места претендуют Эли Коэн, Йоав Галант и Дуди Амсалем.

Первое место после подсчета 80% голосов на праймериз Ликуда занимает депутат Ярив Левин.

Об этом сообщил канал inn.co.il.

Следующие места предварительно получили Эли Коэн, Йоав Галант и Дуди Амсалем.

Член Кнессета Гила Гамлиэль, уходившаяя из Кнессета, также закрепила за собой место.

Окончательно места распределились так.

За пределами следующего Кнессета 25 созыва останутся члены Кнессета Цахи Ханегби и Орли Леви-Абекасис.

Интересно, что в Ликуде появились новые члены, которые могут попасть в Кнессет, это Дани Данон, бывший редактор «Исраэль ха-Йом» Боаз Бисмут, адвокат Тали Готлиб.

Дани Данон, бывший ранее послом Израиля в ООН и председатель мирового Ликуда, в последний раз был депутатом Кнессета семь лет назад. Он сейчас, вероятно, займет первое место в списке.

Журналист Боаз Бисмут, который ранее был послом Израиля в Мавритании, находится на реалистичном месте — 27-м месте.

Наряду с позициями в списке председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу имеет три реалистичных места (14, 16 и 28), а также 37-е место.

«Курсор» ранее писал, что Дани Данон заявил об участии в праймериз в Ликуд.

Также мы писали, что Ямина является частью левого блока — депутат Ликуда. Депутат Кнессета от «Ликуда» Ярив Левин заявил, что «Ямина» входит в левый блок.

Ранее редакция информировала, что Ганц рассказал, кто финансирует Исламский джихад для нападения на Израиль.