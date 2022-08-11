Нетаниягу о результатах праймериз Ликуда: Всегда есть норвежский закон

Лидер партии поздравил тех членов Ликуда, которые заняли первые места и смогут пройти в Кнессет 25-го созыва, а остальным напомнил о «норвежском законе».

Председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу поздравил членов партии с избранием «отличной команды» на первичных выборах.

Нетаниягу заявил: «Я также хочу поблагодарить тех, кто не прошел [в Кнессет], хотя вы должны помнить — всегда есть норвежский закон».

Вышеупомянутый закон позволяет министрам уйти в отставку из Кнессета и уступить свое место следующему в очереди человеку в списке своей партии.

«Я напоминаю вам, что мы все еще придерживаемся предвыборной дисциплины, и прошу соблюдать ее», — обратился Нетаниягу, призывая членов партии придерживаться этой дисциплины.

Также лидер партии поздравил победителей в праймериз. Их список стал известен несколько часов назад.

Напомним, мы писали о праймериз в Ликуде: стало известно, кто лидирует после окончательного подсчета голосов.

Также мы сообщали о скандале в полиции: бывший глава МАХАШ обвинил экс-генпрокурора в противозаконных действия. «Генпрокурор Шай Ницан не дал ход расследованию действий полиции об инциденте в Умм-аль-Хиран, несмотря на рекомендацию МАХАШ», — заявил Ури Кармель.

Мы писали про расследование угроз в соцсетях: арестован житель Петах-Тиквы. В полицию обратилась депутат Кнессета, чье имя не разглашается, с жалобой на угрозы в социальных сетях. В результате был арестован подозреваемый.