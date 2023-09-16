Египет освободил израильтянина, который был задержан при переходе границы с боеприпасами в сумке

Мужчина несколько недель провел под стражей.

Израильтянин был задержан в Египте из-за того, что в его сумке были обнаружены пули во время поездки на Синайский полуостров. Спустя несколько недель после этого он был освобожден, о чем сообщило в субботу министерство иностранных дел. Известно, что Даниэль Хаим уже вернулся в Израиль, к своей семьи в южном городе Эйлат.

Об этом пишет "The Times of Israel".

Министр иностранных дел Эли Коэн поблагодарил Египет за освобождение Хаима и отметил отлично проделанную работу министерства по этому вопросу.

Стоит отметить, что 24-летний Хаим, работающий охранником, был арестован 26 августа на КПП Таба с пулями в сумке, которые он забыл вынуть при сборе вещей.

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