Экс-дипломат Израиля попал под санкции из-за связей с рф

Он попал под санкции вместе с 86 другими лицами в рамках 10-го пакета санкций ЕС.

Бывший израильский дипломат, политик и руководитель службы «Натив» (1992—1999) Яаков Кедми попал под санкции Совета Европейского союза за его связи с кремлем* и распространение российской на государственном телевидении.

С 2010-х годов он выступает с политическими комментариями на российском телевидении и радио, в основном, участвует в передачах владимира соловьева.

В качестве обоснования включения Кедми в санкционный список Советом Евросоюза было указано: «Его заявления по Украине совпадают с самыми спорными заявлениями российских чиновников и пропагандистов. Яаков Кедми (Казаков) критиковал Украину, обвинял украинское руководство в нацизме и в том, что оно представляет военную угрозу так называемым Донецкой и Луганской народным республикам и России. Он оправдывал агрессивную войну россии против Украины, заявляя, что она неизбежна. Яков Кедми (Казаков) заявил, что россии необходимо контролировать украинские территории, и ставил под сомнение государственность Украины. Он утверждал, что любая территория Украины, остающаяся под украинским контролем, будет представлять угрозу для россии, так как она превратится в военную базу для использования против рф. Он не исключал варианта оккупации российской армией всей Украины, полного уничтожения украинской армии и полной ликвидации нынешнего украинского руководства».

Кедми попал под санкции вместе с 86 другими лицами в рамках 10-го пакета санкций ЕС, введенного через год после того, как рф* начала вторжение в Украину.

Десятый раунд санкций против москвы включает меры, направленные против 120 российских физических и юридических лиц, а также ограничения на экспорт жизненно важных промышленных и технологических товаров в рф на сумму более 11 миллиардов евро.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал последний пакет санкций Европейского Союза против рф «мощным».

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Напомним, что в декабре правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе.