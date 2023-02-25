ЕС официально утвердил десятый пакет санкций против рф

В субботу, 25 февраля, Европейский Союз официально утвердил новый 10-й пакет санкций против российской федерации* за ее террор по отношению к Украине.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, новый пакет принят, и под санкции попадает 121 физическое и юридическое лицо. Новые ограничения коснутся импорта/экспорта, а также пропагандистских СМИ.

Жозеп Боррель подчеркнул, что Европейский Союз намерен нанести ущерб российской военной машине. Также санкции нацелены против лиц, которые ответственны за незаконную депортацию украинцев на территорию рф и насильственное усыновление не менее 6 тысяч украинских детей. Такими действиями рф нарушает международное право, в частности Женевскую конвенцию.

«Курсор» писал ранее, что глава Евросовета Шарль Мишель призвал европейцев усилить давление на российскую федерацию, поскольку следующие несколько недель могут стать «решающими в военном и, следовательно, в политическом плане».

Еще мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал тех, кто призывает ослабить санкции против рф. По его словам, тот, кто пытается политически торпедировать санкционный механизм, не только пытается сделать так, чтобы российская федерация за свои преступления осталась безнаказанной, но и ставит все европейское сообщество в зависимость от величайшей антиевропейской силы в мире.

Напомним, что в декабре правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе.