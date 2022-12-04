Экс-директор системы безопасности Армии обороны прокомментировал ЧП в Бен-Гурионе

По словам Фини Шиффа, ни один угонщик не планирует ехать в аэропорт, потому что «как только он пересекает барьер, он попадает в ловушку, из которой не может выбраться».

Безопасность в аэропорту Бен-Гурион не поддается сомнению.

Об этом заявил бывший директор системы безопасности в Армии обороны Израиля Фини Шифф, пишет портал Mako.

«Нет никаких сомнений в том, что вы можете быть спокойны за систему безопасности в аэропорту. Ни одно транспортное средство, преодолевшее ограждение, никогда не достигнет терминала. Опасности для пассажиров в пути и находящихся в терминале нет», — сказал он.

По словам Шиффа, ни один угонщик не планирует ехать в аэропорт, «это последнее место, куда он хотел бы отправиться, потому что как только он пересекает барьер, он попадает в ловушку, из которой не может выбраться».

«Как только он пересекает контрольно-пропускной пункт, активируется процедура, которая блокирует любой доступ к терминалу. … Охранники в Агентстве национальной безопасности проходят через государственную систему — они лучшие в области безопасности. В рамках введенной ими процедуры безопасности пассажиров в терминале попросили лечь на пол. На мой взгляд, это немного драматично, но так решил директор службы безопасности на месте», — отметил Шифф.

Как сообщал Курсор, утром в воскресенье, 4 декабря, через заградительные сооружения аэропорта Бен-Гурион с трассы прорвался угнанный ранее автомобиль. Он выполнил такой маневр, что поставил под угрозу безопасность сотрудников службы безопасности аэропорта, которые решительно отреагировали открытием огня и установкой заграждений, пока автомобиль не был остановлен.

Охранники обстреляли автомобиль и ранили одного из пассажиров, который пытался скрыться пешком. Автомобиль был остановлен на дороге, а двое пассажиров, предположительно укравших его, были задержаны и доставлены на допрос. После инцидента пассажиров в Терминале 3 попросили лечь на пол и не двигаться в течение нескольких минут.

Также Курсор информировал о том, что на видео, распространяемых в социальных сетях, видно, как пассажиры в терминале аэропорта Бен-Гурион приседают рядом со своим багажом, пока из громкоговорителей звучат инструкции.