Экс-глава полиции предупреждает о «подсадке» бунтовщиков на сегодняшний протест

Экс-глава полиции Моше Каради говорит, что правоохранительные органы располагают информацией о том, что «другая сторона» намерена посадить агитаторов на сегодняшнюю антиправительственную демонстрацию в Тель-Авиве.

Об этом сообщает Kan news.

«Элементы с другой стороны иногда подбрасывают бунтовщиков на демонстрации ради провокации, и на этой демонстрации также есть информация по этому поводу», — сказал Каради на конференции в Беэр-Шеве.

Полиция в четверг предупредила о возможных беспорядках во время протестов. Каради также преуменьшил значение информации о возможных беспорядках, говоря, что это «фейковые новости от определенных элементов», несмотря на официальное заявление полиции по этому поводу.

Отметим, что, согласно оценкам полиции, в демонстрации под названием «Борьба за демократию» примет участие как минимум 50 тысяч человек. Ее начало планировалось на 19:00 в Тель-Авиве.

В полиции заявили, что направят дополнительные силы в центр города. С 18:00 несколько дорог решили перекрыть возле знаменитой городской площади Габима. Информация о перекрытых дорогах появится в навигационном приложении Waze.

По словам начальника участка израильской полиции в Тель-Авиве Ами Ашада, отсутствуют какие-либо изменения в политике касаемо антиправительственных митингов. Правоохранители будут обеспечивать безопасность и прежде всего обратят внимание на тех, кто совершает акты вандализма или насилия.

Ранее лидер партии «Авода» и бывший министр Мейрав Михаэли заявила, что «сегодня вечером мы собираемся бороться за нашу демократию».

«Курсор» сообщал, что дочь бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, Дана Ольмерт, заявила, что планирует во время протестов поднять флаг ПА.